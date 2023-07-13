Україна готується укласти двосторонні угоди за гарантіями від G7 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами, представниками уряду та свого офісу щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі – про це він повідомив 13 липня.

За його словами, українська сторона планує перетворити домовленості на саміті в «конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами».

«Готуємо зміст для роботи Ради Україна – НАТО. Готуємо укладання договорів із партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО», – заявив президент.

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Зеленський також додав, що готується основа для наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Напередодні країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».