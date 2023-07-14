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Війна

Байден хотів відмовитися від запрошення України в НАТО: чому, і до чого б це могло призвести

У НАТО – після війни? А коли ж тоді закінчиться війна, якщо Путін тепер зацікавлений її продовжувати «вічно»?
  • Делегація США, яка брала участь у саміті НАТО у Вільнюсі, справді збиралася відмовитись від публічного запрошення України до альянсу після того, як президент України Володимир Зеленський розкритикував країни НАТО у своєму дописі.
  • А керівник Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з журналістами розповів, що той текст Зеленський писав сам: це позиція, з якою їхали на саміт. На його думку, в підсумку від саміту отримали максимум.
  • Тим часом президент США Джо Байден заявив, що Україна все ж буде у НАТО, але не під час війни. І додав: Путін уже програв.

А коли ж тоді закінчиться війна? Путін тепер зацікавлений її продовжувати «вічно», щоб Україна не вступила в НАТО?

Про це і не тільки у програмі у Свобода Live:

  • Путін поїде на БРІКС?

А сам Путін у серпні нібито особисто планує відвідати саміт БРІКС - про це заявив президент ПАР. У Кремлі відреагували: ще думають.

Через загрозу арешту чи можливість перевороту?

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