У ЗМІ повідомили, що Путін прибуде на саміт БРІКС. Кремль не підтверджує

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що російський президент Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС. Про це повідомляє видання Eyewitness news із посиланням на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС напередодні.

За даними видання, саміт не проводитимуть у форматі онлайн, як припускалося раніше.

Водночас речник президента РФ Дмитра Пєскова заявив, що обговорення можливої особистої участі Путіна у саміті БРІКС все ще триває, «формат поки що не визначено».

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17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей. Це означає, що Преторія формально має затримати Путіна після прибуття до ПАР.

Після цього уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що «взяв до відома» рішення МКС.

Водночас лідер владної партії ПАР Фікіле Мбалула заявляв, що «Путін може приїхати до країни будь-коли». «МКС служить інтересам не всіх, а лише небагатьох», – наголошував Мбалула.

Південно-Африканська Республіка має тісні зв’язки з Москвою. Кремль свого часу підтримував боротьбу АНК проти режиму апартеїду.

Саміт БРІКС пройде з 22 по 24 серпня 2023 року.