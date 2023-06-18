Росія скористається заявами африканської делегації для «інформаційних операцій» – ISW

Росія використовуватиме проведену 17 червня зустріч із африканськими лідерами і їхню риторику для «уповільнення західної допомоги Україні», йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в Санкт-Петербурзі 17 червня відбулась зустріч лідерів семи африканських країн з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч пройшла після офіційного візиту делегації до Києва.

За головну мету обох візитів африканські лідери поставили «мирний план, орієнтований на відновлення міжнародної торгівлі», який закликає до «припинення бойових дій і мирного врегулювання шляхом переговорів».

Під час зустрічі з Путіним, говорячи про війну в Україні, президент Коморських островів і чинний голова Африканського союзу Азалі Асумані «використовував мову, схожу на улюблену кремлівську риторику «русского мира».

Він заявив, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від «братерських відносин між сусідніми слов’янськими дружніми народами». Асумані також підкреслив, що «мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки».

«Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і Росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з Росією, не пов’язуючи себе дипломатично з війною, розв’язаною Кремлем», – йдеться у звіті.

У свою чергу, Путін заявив, що Кремль вітає «збалансований» підхід африканських держав до вирішення питання війни в Україні».

Аналітики підкреслюють, що «Кремль, ймовірно, скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки, водночас не продемонструвавши жодного наміру брати участь у будь-якому мирному процесі».

Лідери африканських країн, з якими Путін зустрівся 17 червня у Санкт-Петербурзі, прибули до України, а потім до Росії з мирною місією. Як повідомляло агентство Reuters, вони підготували план зміцнення довіри між Москвою та Києвом, покликаний підготувати ґрунт для переговорів між країнами.

16 червня цей план відкинув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що переговори неможливі, допоки Росія не виведе війська з території країни. 17 червня Путін заявив, що Москва «відкрита до діалогу», але до нього не готова Україна.