«Пропозицій не надходило» – Кремль про розмови з Макроном і Шольцем

Москва відкрита до діалогу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і лідером Франції Емманюелем Макроном, але пропозицій про розмови поки не надходило, заявив 17 червня речник Кремля Дмитро Пєсков.

«І Шольц, і Макрон заявили про важливість продовження діалогу з Росією, і ми підтримуємо цю точку зору, але поки ніяких конкретних пропозицій не надходило. Президент (Росії Володимир Путін – ред.) учора сказав, що він залишається відкритим для спілкування», – сказав Пєсков журналістам.

Минулого тижня німецький канцлер Шольц заявив, що планує поговорити з Путіним «найближчим часом».

«Я постійно спілкувався з російським президентом, і не тільки до війни, але і з початку війни. І оскільки ми не спілкувалися досить довго, я маю намір поговорити з ним знову найближчим часом», – сказав він, додавши водночас, що умовою для мирних переговорів є виведення російських військ із території України.

«Вести переговори ­– це нормально, але питання в тому, хто з ким і про що веде переговори. І що нерозумно, так це змусити Україну визнати, що захоплення землі Путіним санкціоноване і прийнятне», – додав німецький лідер.

Лідери африканських країн, з якими Путін зустрівся 17 червня у Санкт-Петербурзі, прибули до України, а потім до Росії з мирною місією. Як повідомляло агентство Reuters, вони підготували план зміцнення довіри між Москвою та Києвом, покликаний підготувати ґрунт для переговорів між країнами.

16 червня план відкинув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що переговори неможливі, допоки Росія не виведе війська з території країни. 17 червня Путін заявив, що Москва «відкрита до діалогу», але до нього не готова Україна.