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Данія передала Україні 6 БПЛА для сканування мін – Резніков

За словами Олексія Резнікова, ці безпілотники використовують для обстеження територій, зокрема водойм, щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Данія передала Україні 6 БПЛА для сканування мін.

«Міністерство оборони Данії в рамках пакета допомоги Україні надало 6 безпілотників для сканування мін. Ці безпілотники використовують для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій», – написав Резніков у твіттері.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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