Єрмак прокоментував коментарі Воллеса й Зеленського щодо вдячності України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтримує Україну – про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак 14 липня на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Він припустив, що мали місце неточності перекладу або ж слова Воллеса викривили в медіа.

«Волес – людина, яка підтримує Україну, але, якщо немає перчинки, якщо хтось перекрутить, або переклад був неточний… З першої зустрічі в нас хороші стосунки, тому це було несподіванкою», – заявив він.

Єрмак назвав ситуацію, яка виникла довкола висловлювань Воллеса, «вигадкою, яка з’явилася на рівному місці».

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Британське видання The Guardian 12 липня навело слова Бена Воллеса, який сказав, що «люди хочуть побачити трохи вдячності». Так Воллес, який послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги, прокоментував невдоволення Києва відсутністю формального запрошення до вступу в НАТО. Він також розповів, що під час зустрічі в Києві отримав перелік потреб, на що сказав українським посадовцям: «я не Amazon».

Він пояснив свої слова тим, що в необхідності підтримувати Україну доводиться переконувати країни, які мусять віддавати власні запаси, або ж американських законотворців.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про цю позицію британського міністра, сказав, що Україна вдячна за підтримку Великій Британії та її уряду.

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«А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто», – додав голова держави.

Бен Воллес 14 липня у своєму дописі уточнив власні слова. Він сказав, що мав на увазі потребу України «часом визнавати, що в багатьох країнах та в деяких парламентах підтримка не така сильна, як у Британії». Міністр оборони також висловив намір продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.