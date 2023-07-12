Велика Британія надасть пакет підтримки Україні на 50 мільйонів фунтів

Уряд Великої Британії 11 липня заявив, що надасть пакет підтримки в розмірі 50 мільйонів фунтів (64,65 мільйона доларів) для ремонту обладнання і створення військового реабілітаційного центру в Україні.

Як повідомило агентство Reuters із посиланням на британський уряд, у рамках нового траншу підтримки, який обговорюватиметься на саміті НАТО, Велика Британія та інші члени G7 нададуть тисячі додаткових боєприпасів і понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

Британія також повідомила, що очікується, що всі члени «Групи семи» мають 12 липня підписати нову рамкову угоду, яка передбачатиме довгострокові двосторонні зобов’язання щодо безпеки для України.

Лідери НАТО, які 11 липня зібралися на дводенний саміт у Вільнюсі, заявили, що Україна повинна мати можливість приєднатися до Альянсу в майбутньому, але не запропонували Києву негайного запрошення, що викликало критику президента України Володимира Зеленського.