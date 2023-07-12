Умови для членства України в НАТО невідомі – Кулеба

Ясності щодо умов майбутньо членства в НАТО для Україня, – які вони і ким мають бути сформульовані, – немає, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед», – зазначив міністр.

Найбільш консервативно налаштованими щодо майбутнього членства України в НАТО були США і Німеччина, підтвердив Дмитро Кулеба. Водночас, зауважив міністр, не все настільки однозначно.

«Знаючи багато нюансів із того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу, вирішальну роль в тому, щоб слово «запрошення» взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле», – резюмував голова МЗС України.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

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