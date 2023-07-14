РНБО готує нові рішення щодо санкцій – Зеленський

Міжнародна робота України на поточному тижні ще не завершена – про це заявив президент України Володимир Зеленський увечері 14 серпня.

«Ще будуть важливі переговори для України. І вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується Формули миру, гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленостей із партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії. Готуємо й нові рішення РНБО щодо санкцій», – заявив він.

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Зеленський додав, що сьогодні долучився до конференції у США за участю «керівників найбільших та найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів»:

«Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей… Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Увесь він спрямований на наш захист. Але, коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток».

Зеленський 5 липня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом РФ.