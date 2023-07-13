Бізнес олігарха Лісіна, якого оминули санкції Заходу, співпрацює з оборонкою та в’язницями Росії – «Схеми»

Російський виробник сталі ПАО «НЛМК» олігарха Володимира Лісіна, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати держзамовлення для пенітенціарної служби та заводу, що розробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією Військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода), які раніше розповіли про те, що завод Лісіна щонайменше до 2019 року постачав сталь державним виробникам ядерних боєприпасів в РФ.

Відповідно до даних сайту публічних закупівель Російської Федерації, ПАО «НЛМК» протягом 2022-2023 років щонайменше 8 разів перемагало у тендерах на постачання сталі для державних органів Росії. Сім із них – на постачання анізотропної та нізотропної сталі для колонії №1 в Костромській області (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области). Колонія закупила сталі у підприємства Лісіна на суму 66,2 мільйона рублів (729 тисяч доларів). Восьмий державний тендер, який за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала компанія «НЛМК», – на постачання ізотопної сталі для АО «Изумруд» (місто Владивосток, контролюється державним «Росимуществом»).

«НЛМК» поза конкурсною процедурою (закупівля у одного виконавця) переміг у тендері, оголошеному «Изумрудом» 25 травня 2022 року. Предмет закупівлі – «сталь нержавіюча в злитках або інших первинних формах та напівфабрикати з нержавіючої сталі».

Завод «Изумруд» працює у військово-оборонному комплексі Росії. Розробляє, наприклад, системи управління артилерією, двигуни для безпілотників та системи скидання вибухівки з БПЛА.

На початку 2023-го повноважний представник президента РФ Володимира Путіна на Далекому Сході Юрій Трутнєв офіційно відвідав «Изумруд». Місцеві російські ЗМІ пишуть про «Изумруд» як про «системоутворююче підприємство, розробника та виробника радіолокаційних систем управління артилерійською зброєю на кораблях Військово-морського флоту Росії».

А під час зустрічі із Трутнєвим «керівництво підприємства продемонструвало малогабаритну систему управління штатною артилерійською зброєю калібрів 5,45 – 12,7 по боротьбі з малогабаритними безпілотниками, а також двигун для великих БПЛА, та універсальну систему для скидання вибухівки, яка монтується безпосередньо на квадрокоптери».

У лютому 2023 року «Изумруд» потрапило під санкції Великобританії, а в квітні – України.

Журналісти звернулися за коментарем до прес-служби «НЛМК». Там повідомили наступне: «ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области» є виробником електротехнічного обладнання для різного цивільного застосування, у тому числі мережевих та вимірювальних трансформаторів, світлодіодних світильників. АО «Изумруд» також є виробником побутових електроприладів, у тому числі компресорів, зарядно-розрядних та комутаційних щитів. «НЛМК» постачав цій компанії відповідну сталь до травня 2022 року. Після включення АО «Изумруд» до списку санкцій Великобританії, поставки цієї компанії не здійснювалися. «НЛМК» продає сталь на внутрішній ринок лише цивільного застосування, зокрема через мережі дистрибуції. «НЛМК» не бачить можливості без наявності підстав обмежувати споживачів на внутрішньому ринку у звичайній стандартній продукції загальногромадянського користування».

«Схеми» повідомляли, що в період із 2014 по 2019 роки «НЛМК» постачав сталь «Науково-виробничому об'єднанню «Електромашина», що виготовляє бойовий модуль «Охотник». Електротехнічну сталь від «НЛМК» у 2017 році отримав «Марійський машинобудівний завод», що працює над розробкою зенітних систем. Також «НЛМК» постачав електротехнічну сталь Інституту Забабахіна, що розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси, та держпідприємству «Виробниче об'єднання «Север» (виробляє компоненти для ядерних боєприпасів). При цьому в «НЛМК» наполягали: «НЛМК» не виробляв і не виробляє продукцію, яка може використовуватись у військових цілях».

Володимир Лісін – найбагатший росіянин за версією Forbes у 2022 році році та третій у списку найбагатших у 2023 році. Статки Лісіна за рік війни зросли з 18,4 мільярдів доларів до 22 мільярдів, однак його обігнали Андрій Мельниченко (25 мільярдів доларів) і Володимир Потанін (23,7 мільярда доларів).

Група «НЛМК» – це металургійна імперія Володимира Лісіна. «НЛМК» розшифровується як «Новолипецький металургійний комбінат». Головною компанією групи в Росії є ПАО «НЛМК», у якій Володимир Лісін – голова ради директорів.

Проти Володимира Лісіна ввели персональні санкції лише Україна та Австралія. Лісін досі уникає санкцій США, Британії та Євросоюзу. У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.

Після введення заборони російським суднам заходити в порти країн Євросоюзу танкери компанії Лісіна обходили ці обмеження, перевантажуючи нафтопродукти у Чорному морі.