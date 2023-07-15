Генштаб повідомляє про 28 зіткнень із військами РФ на п’яти напрямках Донеччини за добу

Російська Федерація за добу завдала по Українів ударів двома дронами Shahed, двома зенітними ракетами, а також 32 авіаційні удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 15 липня. Зокрема, сили протиповітряної оборони збили два ударних дрони.

«Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень», – заявляє командування.

Воно також повідомляє про «безуспішні наступальні дії» російських військ на південь від Новоселівського Луганської області, а також східніше Веселого на Донеччині.

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«На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області… На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ біля Мар’їнки та Новомихайлівки.

Крім того, штаб повідомляє про продовження наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де українські війська «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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Також, за даними командування, російська армія продовжує використовувати медичні заклади на окупованих територіях України у власних цілях:

«Встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. В подальшому, на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців», – заявляє штаб.

Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Командування також звітує про дев’ять авіаційних ударів по місцях зосередження російського особового складу, а також ракетні та артилерійські удари по місцях зберігання боєприпасів та російській військовій техніці.