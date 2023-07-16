Влада: армія РФ вдруге за добу вдарила по Харкову

Війська РФ вдруге за добу вдарили по Харкову, повідомляє місцева влада.

«Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі.Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги», – написав він у телеграмі.

У ніч на 16 липня армія РФ завдала ракетного удару по Харкову. За даними голови ОВА, російські військові запустили чотири ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ, дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.