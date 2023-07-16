Через удар РФ по Харкову загинула людина, троє поранені – уточнюють в Офісі генпрокурорa

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову загинула одна людина, троє поранені – уточнюють в Офісі генпрокурора.



Як повідомляє пресслужба відомства у телеграмі, всі постраждалі – працівники промислового підприємства.



За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 війська РФ завдали ракетного удару по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова. Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.



Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що, за уточненими даними, загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства.

Близько 19:00 16 липня місцева влада повідомила про російський удар по Харкову. Це вже друга атака міста за добу.

У ніч на 16 липня армія РФ завдала ракетного удару по Харкову. За даними голови ОВА, російські військові запустили чотири ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ, дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.