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Сили ППО збили шість ракет «Калібр» та 31 дрон-камікадзе за ніч

Ілюстраційне фото. Поліцейський оглядає уламки збитого ударного дрона, запущеного російськими військами, жовтень 2022 року

Російські війська вночі проти 18 липня випустили по Україні шість крилатих ракет «Калібр» та 36 дронів Shahed – про це заявило командування Повітряних сил вранці у вівторок.

«Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА», – заявили військові.

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Більшість ракет та дронів знищили на Одещині та Миколаївщині, решту – в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Напередодні, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила три «шахеди», один дрон «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пожежу внаслідок нічної атаки в області, без жертв.

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