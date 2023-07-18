Сили ППО збили шість ракет «Калібр» та 31 дрон-камікадзе за ніч

Російські війська вночі проти 18 липня випустили по Україні шість крилатих ракет «Калібр» та 36 дронів Shahed – про це заявило командування Повітряних сил вранці у вівторок.

«Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА», – заявили військові.

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Більшість ракет та дронів знищили на Одещині та Миколаївщині, решту – в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Напередодні, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знищила три «шахеди», один дрон «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пожежу внаслідок нічної атаки в області, без жертв.