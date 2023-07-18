Через нічну атаку РФ на Миколаївщині виникла пожежа, без жертв – Кім

У ніч на вівторок російські війська ударними БПЛА атакували Миколаївську область – сталася пожежа, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

«Гасимо пожежу. Без жертв попередньо», – написав Кім у Telegram.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що пожежа виникла на одному з об’єктів, він також оцінив її як «досить серйозну».

«На місці працюють рятувальники ДСНС. Вранці надам повну інформацію», – зазначив Сєнкевич.

Минулої ночі армія РФ здійснила атаку ударними безпілотниками на південні області України. Деталі по регіонах уточнюються.