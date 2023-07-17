Російський обстріл Білопілля: загинули дві людини, ще 10 поранені

Через російський обстріл центру Білопілля на Сумщині загинули дві людини, ще шестеро поранені, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За даними слідства, близько 12:35 російські війська з території РФ з артилерії обстріляли центральну частину Білопілля.

«Внаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення», – повідомили в ОГП.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Водночас, за даними поліції та місцевої влади, поранені 10 людей. У ДСНС уточнили, що російські війська обстріляли приміщення пожежної частини на Сумщині. Наразі відомо про 6 постраждалих співробітників ДСНС.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила про артилерійський обстріл Білопілля. Повідомлялося про руйнування адміністративного приміщення в місті.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.