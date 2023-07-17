Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ обстріляли Білопілля, є жертви – ОВА

Кількість поранених і загиблих уточнюється. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли з артилерії Білопілля на Сумщині, є загиблі та поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості в напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (три вибухи). Внаслідок обстрілу сталося руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється», – повідомляє ОВА в фейсбуці.

Медики надають пораненим допомогу.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG