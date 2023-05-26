Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

На прикордонні Сумщини впровадили заходи безпеки в п’ятикілометровій зоні – влада

Знищений російський танк у звільненому українськими військовими місті Тростянці Сумської області, 28 березня 2022 року, ілюстративне фото

Відтепер ремонтним бригадам енергетиків та працівникам сільськогосподарських підприємств заборонили самостійно відвідувати прикордоння Сумщини, йдеться розпорядженні голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

«Виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування», – зазначено в документі.

Тобто, за інформацією місцевої влади, тепер старшим бригад потрібно «обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі проведення будь-яких робіт чи евакуацію( втому числі медичну) у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу».

У розпорядженні йдеться, що бригади мають бути забезпечені:

  • засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи);
  • індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.

Військові мають забезпечити супровід та прикриття працівників бригад під час виконання робіт, зазначають в ОВА.

Прикордоння Сумщини регулярно зазнає російських атак. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр днями висловила думку, що армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щоби «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG