На прикордонні Сумщини впровадили заходи безпеки в п’ятикілометровій зоні – влада

Відтепер ремонтним бригадам енергетиків та працівникам сільськогосподарських підприємств заборонили самостійно відвідувати прикордоння Сумщини, йдеться розпорядженні голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

«Виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування», – зазначено в документі.

Тобто, за інформацією місцевої влади, тепер старшим бригад потрібно «обов’язково узгоджувати з військовим командуванням, правоохоронними органами у районі проведення будь-яких робіт чи евакуацію( втому числі медичну) у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу».

У розпорядженні йдеться, що бригади мають бути забезпечені:

засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи);

індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.

Військові мають забезпечити супровід та прикриття працівників бригад під час виконання робіт, зазначають в ОВА.

Прикордоння Сумщини регулярно зазнає російських атак. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр днями висловила думку, що армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щоби «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.