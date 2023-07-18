Аксьонов заявив, що окупований Крим уночі атакували понад 30 БПЛА

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотниками.

«Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 – придушено коштами РЕБ. Постраждалих немає», – написав він у Telegram.

Тим часом минулої ночі армія РФ здійснила атаку ударними безпілотниками на південні області України. Деталі по регіонах уточнюються. Наразі відомо про пожежу на Миколаївщині на одному з об’єктів обласного центру.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.