Ігнат пояснив, чому ППО не може збивати дрони та ракети подалі від міст

Українські військові поки не мають можливості розташовувати засоби ППО далі від міст, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що для ефективної повітряної оборони «країну потрібно взяти у кільце». Проте поки Україна не має достатньої кількості засобів, щоб зробити це.

«Засоби ППО різні – середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери – його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила», – сказав речник.

Тому українські військові розташовують системи та засоби ППО біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За словами Ігната, «за можливості засоби ППО розташовують якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі».

«Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів», – зазначив він.

З ранку 16 липня Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць, серед них – два ракетоносії, їхній загальний залп складає 12 «Калібрів», кажуть в ВМС ЗСУ.