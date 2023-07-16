Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – ВМС

Із ранку 16 липня Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі з 9 до 11 одиниць, серед них – два ракетоносії, їхній загальний залп складає 12 «Калібрів», розповів в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

« У Середземному морі є один носій крилатих ракет «Калібр» я так розумію, він повернувся з поповнення запасів», – зазначив він.

На запитання, чому кількість кораблів у Чорному морі зросла, а число носіїв високоточної зброї – ні, Плетенчук відповів що «давати оцінку цьому зарано».

«Це інші бойові одиниці. Може, відбулося переміщення у зв’язку з тим, що відчули якусь небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Безліч варіантів, чому вони опинилися в морі», – сказав речник ВМС ЗСУ.