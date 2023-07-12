Росія вивела шість кораблів на бойове чергування в Чорному морі – ВМС

Росія 12 липня вивела на бойове чергування в Чорному морі шість своїх кораблів, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

За повідомленням, серед цих кораблів є один носій крилатих ракет із загальним залпом – чотири «Калібри».

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів», – йдеться у повідомленні.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив, що російські війська зараз застосовують крилаті ракети «Калібр» приблизно втричі менше, ніж ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

«За даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виробляти близько 30 «Калібрів» за місяць. Тому 10-15 «Калібрів» за одну атаку, носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 6 липня російські війська атакували Львівщину ракетами«Калібр» з акваторії Чорного моря, внаслідок чого загинули 10 людей. Військові повідомили, що кілька груп ракет спершу прямували на північ, в тому числі вздовж русла Дніпра, а потім різко змінили курс на захід.

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