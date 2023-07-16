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«Вагнерівці» в Білорусі: прикордонники розповіли, чи існує загроза для України

Військовослужбовець приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» на одній із вулиць Бахмута, ілюстративне фото

Найманці приватної військової компанії «Вагнера», які прибули до Білорусі, поки не становлять загрози для України, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК мова не йде. Мова йде про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені», – сказав речник.

Він додав, що прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення «вагнерівців» по Білорусі.

«Та кількість (бойовиків у Білорусі – ред.) не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх залучати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь», – наголосив Демченко.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

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