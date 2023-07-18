Через майже три місяці після удару РФ по багатоповерхівці в Умані померла ще одна людина – ОВА

Через майже три місяці після обстрілу багатоповерхівки в Умані померла ще одна людина, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці Умані 28 квітня. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення», – написав він у телеграмі.



28 квітня близько 4:00 російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95.

Масований ракетний удар 28 квітня пошкодив будинки в Дніпрі, Умані та в Українці на Київщині. В Умані російська ракета влучила в багатоповерхівку. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 23 загиблих.