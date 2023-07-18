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Через майже три місяці після удару РФ по багатоповерхівці в Умані померла ще одна людина – ОВА

Кількість жертв російського ракетного удару зросла до 24 людей

Через майже три місяці після обстрілу багатоповерхівки в Умані померла ще одна людина, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці Умані 28 квітня. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення», – написав він у телеграмі.

«Ніч російського терору»: ракетний удар по українських містах (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Ніч російського терору»: ракетний удар по українських містах (фотогалерея)

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вранці 28 квітня атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, українські сили збили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня

28 квітня близько 4:00 російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95.

Масований ракетний удар 28 квітня пошкодив будинки в Дніпрі, Умані та в Українці на Київщині. В Умані російська ракета влучила в багатоповерхівку. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 23 загиблих.

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