Четверо загиблих і 16 поранених: у 5 областях повідомили про наслідки російських обстрілів за добу

Літній чоловік отримав поранення внаслідок повітряної атаки Одещини вночі проти 18 липня, повідомила обласна влада.

За даними ОВА, російська армія випустила кілька хвиль безпілотників, аби виснажити сили української протиповітряної оборони, потім атакувала Одесу шістьма ракетами «Калібр».

«Наші сили протиповітряної оборони знищили всі ракети. Але уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений», – йдеться в повідомленні.

Обласна влада додала, що 21 дрон Shahed збили на підльоті з моря на Одещині.

Голова Запорізької області Юрій Малашко повідомив про 104 російських обстріли регіону за добу.

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«Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще п’ятеро жителів отримали травми – 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу», – додав Малашко.

Також через обстріли постраждали 26 цивільних об’єктів, в тому числі багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

За добу Херсонська область зазнала 95 обстрілів 517 снарядами, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

«По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію три людини дістали поранення», – заявив він.

Голова Донецької області Павло Кириленко повідомив про трьох загиблих в регіоні за добу у Степанівці, Макарівці і Степовому.

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За даними Офісу генерального прокурора, російські війська обстріляли північ області, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч», обстріляли північний регіон області.

«Внаслідок вибухів загинуло троє місцевих мешканців. Це 52-річна жінка та чоловіки 52-х і 49-ти років. Останнього обстріл застав на вулиці, коли він йшов до колодязя набрати питної води. Його 20-річний син та ще четверо жінок, віком від 45 до 76 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», – заявили у відомстві.

Всіх постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями. У двох із них діагностували контузію та травматичний шок.

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На Харкіщині обстрілів зазнали райони, зокрема, Вовчанська, Караїчного, Бударок, Новомлинська, Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки.

«В результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації», – заявив голова області Олег Синєгубов.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою. Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.