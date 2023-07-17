Обов’язкова евакуація: з частини Харківщини влада має вивезти майже 200 дітей

На частині Харківщині оголосили про обов’язкову евакуацію дітей, з 9 населених пунктів Вовчанської громади, які регулярно потерпають від російських обстрілів, мають вивезти 194 дитини. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Ми маємо вивезти 194 дитини…Неохоче виїжджають. Але ми роз’яснюємо, що безпека має бути на першому місці. Тому що ці населені пункти щодня обстрілюють. Сьогодні вранці Вовчанськ обстріляли – одна людина поранена. Обстріли ведуться не лише з С-300, а з усіх видів озброєння. Тим більше, що по Куп’янському напрямку у нас проходить лінія фронту», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Синєгубов зауважив, що в пріоритеті влади – вивезення дітей за межі Харківської області, але люди не дуже хочуть виїжджати далі Харкова.

За його словами, влада зарезервувала місця для евакуації в Харкові та Полтавській, Рівненській та інших областях.

Днями у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.