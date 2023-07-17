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Новини | Суспільство

Міненерго: деякі прифронтові території частково без світла через обстріли, на Буковині – через негоду

Через негоду знеструмлені 4 населених пункти в Чернівецькій області

Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях, повідомляє у понеділок пресслужба Міністерства енергетики України.

«На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Також досі через руйнування Каховської ГЕС у Херсоні залишаються без світла 12,7 тисяч споживачів.

«Через негоду знеструмлені 4 населених пункти в Чернівецькій області. Також внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Дніпропетровській та Сумській областях», – зазначили в Міненерго.

Раніше Міненерго закликало зменшити споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

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