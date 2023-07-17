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«Євідновлення»: українці подали понад 25 тисяч заявок

Місто Куп'янськ Харківської області після деокупації, вересень 2022 року

За півтора місяці дії програми «Євідновлення» українці подали 25 тисяч заявок у «Дії», повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков. За його словами, розглянута майже цих заявок, задоволені півтори тисячі з них – на суму понад 115 мільйонів гривень.

Серед лідерів за числом заявок – Харківська, Київська, Херсонська, Чернігівська, Сумська області.

«Але динаміка така, що кількість сплачених заявок буде додаватися в геометричній прогресії… Я вважаю, що органи місцевого самоврядування могли б це (розгляд заявок – ред.) робити трохи швидше. Я розумію, коли є труднощі. Наприклад, у Херсонській області, де не вистачає людей. У такому випадку ми допомагаємо, відряджаємо спеціалістів, щоб робота йшла активніше», – твердить Кубраков.

Окрім того, каже віцепремʼєр, розгляд заявок міг би бути набагато швидшим, якби його не гальмували на місцях.

Також в інтервʼю Радіо Свобода урядовець розповів про старт програми відновлення знищеного внаслідок бойових дій житла, яка потребує значно більших ресурсів, ніж «Євідновлення», орієнтоване насамперед на проведення дрібніших ремонтів.

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