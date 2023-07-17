Кубраков розповів, як і кому держава буде компенсувати знищене житло

Український уряд розпочинає програму відновлення знищеного внаслідок бойових дій житла, повідомив в інтервʼю Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, першими зможуть отримати відшкодування люди, житло яких було знищене на підконтрольній території України.

«Механізм – дуже схожий на «єВідновлення». Тобто, та сама «Дія», та сама заявка, ті самі (майже у всіх випадках) комісії. Просто трохи більше документів. Потрібно, все ж таки, підтвердити, що ця людина має стосунок до тієї нерухомості, про яку йдеться. Більш складні розрахунки, формули тощо», – відзначив урядовець.

За словами Кубракова, «ми дивимося так, щоб людина мала можливість придбати собі нерухомість на первинному або на вторинному ринку, інвестувати в якийсь об'єкт і чекати його або побудувати свій».

«Якщо, наприклад, у нього був будинок, люди хочуть замість знищеного будинку побудувати новий, то ми теж йому цю можливість дамо. Тобто, це так само, як «єВідновлення». Це цільові гроші, які можна буде витратити тільки на будівельні матеріали і на будівельні роботи», – вказав Олександр Кубраков.

Минулого місяця віцепремʼєр Кубраков наголосив, що основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи РФ.

Також у червні агенція Bloomberg написала, що Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро.