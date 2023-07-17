Влада повідомила про жертв атаки військ РФ у низці регіонів

У низці регіонів за минулу добу влада повідомляє про жертви та руйнування через російські обстріли.

Так, за минулу добу армія РФ здійснила 89 обстрілів Херсонщини. За даними тамтешньої ОВА, по Херсону було випущено 40 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали. складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств міста. Через російську агресію одна людина загинула, ще 9 (з них 2 – діти) зазнали поранень.

За даними Донецької ОВА, 16 липня у регіоні були поранені четверо людей – двоє у Краматорську, та по одній людині – у Золотій Ниві та Плещіївці.

Харківська ОВА пише, що вчора ввечері Харків двічі потрапив під обстріл російськими ракетами С-300.

«У місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ’янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці. Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 цивільна людина отримала поранення», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляться, що у Харкові вчора двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва зазнали поранень середнього рівня тяжкості.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.