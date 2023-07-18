В Одесі пролунала серія вибухів

Серія вибухів пролунала в Одесі після 1:00 19 липня. Про це повідомили місцеве видання «Думська» та «Суспільне Одеса».

«У місті чути вибухи. Працює ППО», – написала «Думська».

Від 01:04 до 01:14 «Суспільне Одеса» тричі інформувало про вибухи.

Перед прильотами Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ракетних пусків на півдні України.

Одеса є обʼєктом атак із використанням ракет і безпілотників уже другу ніч поспіль. За повідомленнями метою ударів минулої ночі була інфраструктура морського порту.