Влада: війська РФ знову завдають ударів по Харківщині

Війська РФ знову завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що, за попередніми даними, знову обстріл Основʼянського району.

Нині на Харківщині оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування в регіоні балістичного озброєння.

Це вже третя російська атака на Харків за добу. Перша сталася вночі 16 липня –російські військові запустили чотири ракети С-300: дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Вдруге армія РФ атакувала близько 19:00, завдавши удару по території промислового підприємства у Основʼянському районі Харкова. За уточненими даними, внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.