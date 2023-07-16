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Влада: війська РФ знову завдають ударів по Харківщині

Це вже третя російська атака на Харків за добу.  Фото архівне

Війська РФ знову завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що, за попередніми даними, знову обстріл Основʼянського району.

Нині на Харківщині оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування в регіоні балістичного озброєння.

Це вже третя російська атака на Харків за добу. Перша сталася вночі 16 липня –російські військові запустили чотири ракети С-300: дві з них вибухнули в повітрі, а інші – влучили в землю на стадіоні, а також в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. Люди не постраждали.

Вдруге армія РФ атакувала близько 19:00, завдавши удару по території промислового підприємства у Основʼянському районі Харкова. За уточненими даними, внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще троє поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

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