В Україні оголошена повітряна тривога в багатьох областях

Після півночі 19 липня повітряна тривога оголошена в більшості областей півночі, центру і сходу України. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, з південного напрямку є загроза від ударних дронів типу Shahed, а на півночі та сході – через наявність у повітрі літаків Ту-22м3, здатних запускати крилаті ракети.

Станом на 0:15 небезпека є в Києві і столичній області, а також у Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, постійною є тривога на Луганщині та в Криму.

Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту або щонайменше дотримуватися принципу двох стін, якщо ви залишаєтеся у своєму помешканні.