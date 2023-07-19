У ISW відзначають «тактичні успіхи» ЗСУ і сумніваються у спроможності військ РФ прорватися на Куп’янському напрямку

Українські війська в ході контрнаступу досягли тактичних успіхів уздовж кордону Харківської та Луганської областей за минулу добу, звертає увагу американський Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти ISW кажуть, що останнім часом російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку, що підтверджує українська сторона (між північним сходом Харківської області та північним заходом Луганської області). Водночас, зазначають аналітики, особливий успіх вони там навряд чи матимуть.

«Російські сили прагнуть стягнути українські резерви до Куп’янська і відвести від критичних районів ведення бойових дій, де українські сили ведуть контрнаступальні операції. ISW, як і раніше, вважає, що російські сили навряд чи здійснять тактично значущий поступ чи прорив в оперативному відношенні між північно-східними районами Харківської та Луганської областей частково через низьку якість російських сил, дислокованих у цьому районі», – йдеться у звіті.

В ефірі телемарафону 17 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий озвучив цифру про понад 100 тисяч особового складу росіян на Лимано-Куп’янському напрямку. За його словами, війська РФ сконцентрували максимум своїх зусиль саме на цьому напрямку, щоб показати, що «вони здатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції». За його словами, ці сили зосереджені там вже певний час.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ вказував, що на «Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону».