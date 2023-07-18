Резніков і Остін розповіли про результати сьогоднішнього «Рамштайну»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що чергове засідання у форматі «Рамштайн» продемонструвало «непохитну підтримку України нашими партнерами».

«Пріоритет: постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Фокус: ППО, боєприпаси та броня. Нові ініціативи», – написав він у твіттері.



Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі партнери України обговорили поточні потреби України, включно з терміновою потребою в боєприпасах.

«Ми також обговорили плани збільшення виробництва як на національному, так і на багатонаціональному рівнях через важливу ініціативу ЄС щодо виробництва боєприпасів», – розповів він під час брифінгу.

За його словами, на зустрічі також обговорювалася навчання українських пілотів на F-16.



«Ми заслухали співкерівників тренувальної коаліції на F-16 – Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати план навчання та допомагати деяким дуже нетерплячим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління», – сказав Остін.

18 липня відбулося 14-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Перед засіданням глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що нинідуже важливий момент в історії війни РФ проти України.