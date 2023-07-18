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Путін «вирішив перетворити їжу на зброю» – Макрон про вихід Росії з зернової угоди

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон назвав рішення російської влади вийти із зернової угоди «величезною помилкою» російського лідера Володимира Путіна. Як повідомляє CNN, про це Макрон сказав 18 липня в Брюсселі, де відбувалося засідання Ради Євросоюзу.

Президент Франції додав, що Росія взяла на себе серйозну відповідальність перед багатьма країнами, беручи участь у зерновій угоді. Він зазначив, що країни Близького Сходу, Африки та Азії «дуже сильно залежать від цих угод».

«Для тих, хто все ще сумнівався в щирості президента Путіна і його прихильності до загального добра — відповідь абсолютно зрозуміла: він вирішив перетворити їжу на зброю», – сказав Макрон.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

Зернова угода зірвана: що робити? (відео)
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Зернова угода зірвана: що робити? (відео)

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