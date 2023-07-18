Путін «вирішив перетворити їжу на зброю» – Макрон про вихід Росії з зернової угоди

Президент Франції Емманюель Макрон назвав рішення російської влади вийти із зернової угоди «величезною помилкою» російського лідера Володимира Путіна. Як повідомляє CNN, про це Макрон сказав 18 липня в Брюсселі, де відбувалося засідання Ради Євросоюзу.

Президент Франції додав, що Росія взяла на себе серйозну відповідальність перед багатьма країнами, беручи участь у зерновій угоді. Він зазначив, що країни Близького Сходу, Африки та Азії «дуже сильно залежать від цих угод».

«Для тих, хто все ще сумнівався в щирості президента Путіна і його прихильності до загального добра — відповідь абсолютно зрозуміла: він вирішив перетворити їжу на зброю», – сказав Макрон.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.