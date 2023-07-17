Речник Путіна заявив про припинення дії зернової угоди

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

«Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

Він додав: «Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди».

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган днями заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується сьогодні, 17 липня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

ООН раніше закликала Росію до продовження угоди, оскільки її призупинення призведе до нестабільної ситуації на світовому ринку продовольства та призведе до голоду у бідних країнах.

У Білому домі вважають, що вихід Росії із зернової угоди коштуватиме Москві великих дипломатичних витрат.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на очевидця та сайт MarineTraffic.com, який відстежує переміщення суден, повідомила, що останнє судно в рамках зернової угоди покинуло Одеський порт вранці 16 липня. За повідомленнями, це турецький балкер TQ Samsun з 15 300 тоннами ріпаку та 23,5 тисячами тонн кукурудзи слідуванням у Нідерланди. Це судно стало останнім, що отримало дозвіл від Спільного координаційного центру на прохід через Босфор до Одеси.