Зеленський відреагував на вихід РФ з зернової угоди

Президент України Володимир Зеленський Відреагував на оголошення Росії про вихід із зернової угоди.

«Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, то всі готові продовжувати постачання зерна», – сказав Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам, повідомляє у фейсбуці його речник Сергій Нікіфоров.

За його словами, було розпорядження МЗС України підготувати «офіційні сигнали» до ООН і до Туреччини для того, щоб вони відповіли щодо готовності продовжувати зернову ініціативу.

Зеленський нагадав, що у липні минулого року було укладено дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН.

«Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з генсеком ООН Ґуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», – наголосив він.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

ООН раніше закликала Росію до продовження угоди, оскільки її призупинення призведе до нестабільної ситуації на світовому ринку продовольства та призведе до голоду у бідних країнах.

У Білому домі вважають, що вихід Росії із зернової угоди коштуватиме Москві великих дипломатичних витрат.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на очевидця та сайт MarineTraffic.com, який відстежує переміщення суден, повідомила, що останнє судно в рамках зернової угоди покинуло Одеський порт вранці 16 липня. За повідомленнями, це турецький балкер TQ Samsun з 15 300 тоннами ріпаку та 23,5 тисячами тонн кукурудзи слідуванням у Нідерланди. Це судно стало останнім, що отримало дозвіл від Спільного координаційного центру на прохід через Босфор до Одеси.