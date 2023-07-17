Кулеба проводить у Нью-Йорку термінові консультації з колегами після виходу Росії з зернової угоди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Нью-Йорку, де бере участь у заходах під егідою ООН, зустрічі з колегами з Франції та Ліхтенштейну. Як повідомив у твітері сам очільник зовнішньополітичного відомства, разом із французькою міністеркою Катрін Колонна він засудив вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, а з провідною дипломаткою Ліхтенштейну Домінік Хаслер – «кроки після виходу Росії» з угоди та сприяння «створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України».

«Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор», – написав Кулеба у твітері ввечері 17 липня.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.