У Єврокомісії рішення РФ припинити участь у зерновій угоді назвали «цинічним кроком»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала рішення Москви припинити участь у зерновій угоді «цинічним кроком».



«Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, незважаючи на зусилля ООН і Туреччини. ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу», – написала вона у твіттері.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

ООН раніше закликала Росію до продовження угоди, оскільки її призупинення призведе до нестабільної ситуації на світовому ринку продовольства та призведе до голоду у бідних країнах.

У Білому домі вважають, що вихід Росії із зернової угоди коштуватиме Москві великих дипломатичних витрат.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на очевидця та сайт MarineTraffic.com, який відстежує переміщення суден, повідомила, що останнє судно в рамках зернової угоди покинуло Одеський порт вранці 16 липня. За повідомленнями, це турецький балкер TQ Samsun з 15 300 тоннами ріпаку та 23,5 тисячами тонн кукурудзи слідуванням у Нідерланди. Це судно стало останнім, що отримало дозвіл від Спільного координаційного центру на прохід через Босфор до Одеси.