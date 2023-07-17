Генсек ООН підтвердив, що пропонував Путіну продовження зернової угоди в обмін на доступ до SWIFТ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш «дуже шкодує» про рішення Росії припинити свою участь в зерновій ініціативі.



«Я дуже шкодую про рішення Росії припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, яка була рятувальним колом для глобальної продовольчої безпеки в неспокійному світі. Сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, та споживачі, які зіткнулися з глобальною кризою вартості життя, заплатять за це», – заявив Гутерріш, якого цитує пресслужба ООН.

Він нагадав, що зернова ініціатива забезпечила безпечне проходження понад 32 мільйонів тонн продовольчих товарів з українських портів.

Генсек ООН також частково оприлюднив лист, якого раніше надсилав російському президенту Володимиру Путіну з пропозицією зберегти Чорноморську ініціативу. Серед іншого, Гутерріш підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT».

«РФ виділила питання доступу Россільгоспбанку до SWIFT як ключовий фактор, що впливає на її рішення. У зв’язку з цим ООН нещодавно виступила посередником в обговоренні з Єврокомісією конкретної пропозиції щодо надання можливості Россільгоспбанку відновити доступ до SWIFT», – йшлося в листі.

Після рішення РФ вийти з зернової угоди Гутерріш зауважив, що «ми будемо зосереджені на пошуку шляхів до рішень».

Минулого тижня агенція Reuters з посиланням на джерела повідомила, що Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити зернову угоду на кілька місяців, щоб дати час Євросоюзу підключити дочірню компанію Россєльхозбанку до SWIFT.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

Читайте також – Ердоган: очільники МЗС Туреччини і Росії сьогодні обговорять зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.