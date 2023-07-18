Зеленський і Ґутерріш домовилися працювати над постачанням продовольства через Чорне море

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем щодо відмови Росії від продовження зернової угоди – про це він повідомив увечері 18 липня.

Зеленський звинуватив Росію в спробі використати голод як зброю та дестабілізувати світовий продовольчий ринок.

«Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен», – повідомив президент.

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Він наголосив на важливості збереження Чорноморської зернової ініціативи.

«Домовились із паном Ґутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі», – додав Зеленський.

Напередодні Ґутерріш висловив жаль через рішення Росії припинити участь у зерновій угоді. Він також підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT».

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.