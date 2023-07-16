Зернова угода: з порту Одеси вийшло останнє судно з українським зерном

З порту Одеси в неділю вранці вийшло останнє судно з українським продовольством у рамках чинної зернової угоди. Термін її дії закінчується у понеділок, 17 липня. Про це повідомляє агенція Reuters.

Турецький суховантаж «Самсан» прямує до Стамбула. Це останнє судно, яке отримало підтвердження на вивіз зерна.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган днями заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.



Анкара та ООН закликають Росію до продовження угоди, оскільки її призупинення призведе до нестабільної ситуації на світовому ринку продовольства та призведе до голоду у бідних країнах.