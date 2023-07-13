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Зеленський закликав продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи

Володимир Зеленський запросив президента Південно-Африканської Республіки приєднатися до ініціативи «Зерно з України»

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу приєднатися до гуманітарної ініціативи з експорту українського зерна – про це він повідомив у вечірньому зверненні 13 липня.

«Я запросив пана Президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України», – сказав він.

Зеленський також згадав про Чорноморську зернову угоду, дія якої збігає 17 липня.

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«Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного», – заявив президент.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії «зернової угоди» спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.

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