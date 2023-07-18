Зеленський провів засідання ставки: говорили про експорт зерна морем та протидію російським БПЛА

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання ставки 18 липня.

За його словами, питанням номер один були «морський експорт зерна та безпека портів».

«Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону», – повідомив він.

Крім того, на засіданні доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь про боротьбу з російськими безпілотниками.

«Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів», – додав Зеленський.

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17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.