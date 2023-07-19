В Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію з прилеглої зони

У Кіровському районі Криму горить Старокримський полігон – там відбувається детонація боєприпасів, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, причиною детонації стали три «прильоти».

Російський голова півострова Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси «Таврида». Об’їжджати її пропонується старою феодосійською трасою.

Також, за його словами, з прилеглої до полігону зони в Кіровському районі буде евакуйовано мешканців чотирьох населених пунктів (понад 2 тисячі осіб). Це Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

«У зв’язку із виникненням пожежі на полігоні у Кіровському районі перекрито трасу «Таврида». Схему руху автомобільного транспорту буде опубліковано найближчим часом», – написав російський урядовець.

17 липня на Керченському мосту стався вибух, внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів і незаконно перетинала українсько-російський кордон, їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було пошкоджено автомобільну частину мосту. Влада РФ звинуватила в атаці на міст ЗСУ. Українська сторона про причетність до вибуху офіційно не оголошувала.

Читайте також: В ОК «Південь» назвали можливі зміни на фронті після підриву Керченського мосту

У ніч на 18 липня мостом було запущено рух легкових автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху. Наразі рух здійснюється в реверсивному режимі. Двосторонній рух з одного боку мосту російська влада планує запустити до середини вересня, з другого – до листопада.

Американський Інститут вивчення війни припускав, що руйнування на Кримському мосту ускладнять російську військову логістику.