Удар по Кримському мосту: ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні

За добу після атаки на Кримський міст Мінтранс РФ заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою, що вціліла після падіння прольоту.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«Рух автотранспорту Кримським мостом відкритий у реверсивному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань – Керч», – повідомили у відомстві.

Друга смуга мосту, зважаючи на все, запрацює тільки восени після ремонту – такого висновку дійшов російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, який оглянув пошкодження на об'єкті.

Після запуску обмеженого руху на Кримському мосту виникли черги з сотень автомобілів – проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії нарахував з боку Тамані в черзі близько 400 автомобілів, з боку Керчі – 320.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Російська влада продовжує закликати росіян їхати на анексований півострів і повертатися з нього до Росії сухопутним коридором через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь – там теж на окремих ділянках утворилися багатокілометрові пробки та почастішали аварії.

Окрім цивільних, саме цим коридором окупанти живлять технікою, боєприпасами та паливом своє угруповання на півдні України.

Також агресор атакував у ніч після підриву мосту Одесу та Миколаїв – спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це був «акт відплати» Україні. У Миколаєві були влучання, а в Одесі – пошкоджено інфраструктуру порту.

Головні питання випуску:

Чи зможе Росія тепер використовувати Кримський міст для військових цілей?

Коли угруповання армії РФ на Півдні відчує брак боєприпасів, палива та військової техніки через проблеми з логістикою?

І чи зможе Росія перекрити зерновий коридор із Одеси?