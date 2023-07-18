Удар по Кримському мосту: ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні

За добу після атаки на Кримський міст Мінтранс РФ заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою, що вціліла після падіння прольоту.
«Рух автотранспорту Кримським мостом відкритий у реверсивному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань – Керч», – повідомили у відомстві.
Друга смуга мосту, зважаючи на все, запрацює тільки восени після ремонту – такого висновку дійшов російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, який оглянув пошкодження на об'єкті.
Після запуску обмеженого руху на Кримському мосту виникли черги з сотень автомобілів – проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії нарахував з боку Тамані в черзі близько 400 автомобілів, з боку Керчі – 320.
Російська влада продовжує закликати росіян їхати на анексований півострів і повертатися з нього до Росії сухопутним коридором через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь – там теж на окремих ділянках утворилися багатокілометрові пробки та почастішали аварії.
Окрім цивільних, саме цим коридором окупанти живлять технікою, боєприпасами та паливом своє угруповання на півдні України.
Також агресор атакував у ніч після підриву мосту Одесу та Миколаїв – спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це був «акт відплати» Україні. У Миколаєві були влучання, а в Одесі – пошкоджено інфраструктуру порту.
Головні питання випуску:
Чи зможе Росія тепер використовувати Кримський міст для військових цілей?
Коли угруповання армії РФ на Півдні відчує брак боєприпасів, палива та військової техніки через проблеми з логістикою?
І чи зможе Росія перекрити зерновий коридор із Одеси?