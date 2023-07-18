Російська влада фіксує зріст заторів на в’їзд та виїзд із Криму

У Росії зростає пробка при в’їзді на пошкоджений напередодні Керченський (Кримський) міст – про це повідомляє телеграм-канал «Кримський міст: оперативна інформація», на який посилається голова російського Міністерства транспорту окупованого Криму Микола Лукашенко.

Як йдеться в повідомленні, з 10:00 до 11:00 кількість транспортних засобів, які чекають на проїзд Керченським мостом з боку сусідньої Росії, зросла з 150 до 400.

Крім того, відзначається зростання числа автомобілів при в’їзді на Керченський міст з боку Криму – з 10:00 до 11:00 зросла з 60 до 320 машин.

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Раніше російське державне агентство ТАСС повідомило, що Керченським мостом у ніч на 18 липня запущено рух автомобілів однією зі смуг, яка не постраждала при вибуху.

За повідомленнями медіа, для автомобілів відкрито вкрай праву смугу напрямку Тамань-Керч. Рух здійснюється за реверсивною схемою.

До того, як на Керченський міст допустили автотранспорт, черга з автомобілів, які намагаються виїхати з анексованого півострова, сягала як мінімум двох кілометрів, пише ТАСС.

Раніше 18 липня стало відомо, що на Кримському мосту частково відновили рух автомобілів після вчорашнього вибуху.

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Кримський міст, що з’єднує Краснодарський край РФ зі анексованим Росією Кримом, було пошкоджено в ніч на 17 липня внаслідок атаки двох безпілотних надводних апаратів. Джерела українських ЗМІ повідомили, що атака була організована СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці це не коментують. Під час інциденту загинуло двоє людей, одна людина поранена.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну це вже другий підрив Кримського мосту, який веде на анексований Росією півострів. Попередній підрив стався у жовтні минулого року.