На Житомирщині через російську ранкову атаку дронами постраждав об’єкт інфраструктури – ОВА

У Житомирській ОВА повідомили, що в регіоні через ранкову атаку ударними дронами з боку військ РФ постраждав інфраструктурний об’єкт.

«Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару «шахедами» постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють», – йдетьсяв повідомленні.

За даними ОВА, наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Раніше у Одеській ОВА також заявляли про «потужну атаку» на область.

За даними Повітряних сил, російські війська минулої ночі випустили по Україні 63 повітряні цілі. Українські сили ППО знищили 13 «Калібрів», одну ракету Х-59 та 23 БПЛА.